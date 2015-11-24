Франция не намерена отступать от линии в отношении Украины несмотря на диалог с РФ в вопросе Сирии – Климкин

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter.

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«Имел содержательную встречу с председателем Комиссии по иностранным делам национального собрания Франции Элизабет Гигу. Франция не собирается отступать от линии в отношении Украины несмотря на диалог с Россией в вопросе Сирии», - сообщил Климкин.

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Напомним, ранее в Кремле сообщили, что президенты РФ Владимир Путин и Франции Франсуа Олланд договорились координировать действия военных ведомств и спецслужб в ходе операции в Сирии "против террористических структур".