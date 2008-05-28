Тимошенко в аэропорту будет убеждать Ющенко не уничтожать Украину

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, его Секретариат и Партию регионов не уничтожать Украину ради формирования широкой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким призывом она обратилась сегодня на заседании правительства.

«Если вы хотите создавать широкую коалицию – создавайте ее, но для этого не нужно уничтожать Украину. Просто честно создайте и все», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По мнению премьер-министра, демократическая коалиция, понимая угрозу для страны, 228 голосами депутатов приняла решение о возобновлении доходной части бюджета и Пенсионного фонда.

«Если закон о Кабинете министров был подписан Президентом за 20 минут, то до этой минуты этот закон не подписан. Я лично общалась с Президентом, с его секретарем В.БАЛОГОЙ, они сказали, что пока нет возможности подписать этот закон», - сообщила она.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что намерена вместе с министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ в четверг утром встречать в аэропорту В.ЮЩЕНКО, который будет возвращаться в Украину после официального визита в Канаду.

«Мы будем встречать Президента из Канады для того, чтобы убедить его не уничтожать финансовую стабильность и финансовую систему страны, и все же остановиться в уничтожении работы правительства и подписать этот законопроект, который принят нашей демократической коалицией, которая борется за последние капли доверия, которые остаются в обществе к демократической коалиции», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.