Рудьковский: я с Луценко не летал

Рассмотрение дела про обвинению экс-министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО в злоупотреблении служебным положением перенесено из-за болезни судьи Печерского районного суда Киева Александра МЕЛЬНИКА, которому переданы на рассмотрение материалы дела.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Н.РУДЬКОВСКИЙ, который прибыл на судебное заседание, сказал: «В рассмотрении дела в суде убеждает меня защита. Есть все доказательства для того, чтобы довести мою невиновность».

В то же время, он не стал комментировать свое дело, ссылаясь на то, что это не должно быть расценено кем-то как давление на суд.

При этом на вопрос, не видит ли он каких-то параллелей своего дела и дела, в котором фигурирует министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, Н.РУДЬКОВСКИЙ ответил: «Я считаю, что у Юрия Витальевича, как министра внутренних дел, есть соответствующие специалисты и достаточно возможностей и мер, чтобы найти всю аргументацию по своему делу. О том, как он и где летал, я сказать ничего не могу, я с ним не летал».

Следующее заседание должно состояться 4 июня в 14.00 в Печерском районном суде.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Киева завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО, и 20 марта передала его на рассмотрение в Печерский суд Киева.

Дело было возбуждено следственным отделом прокуратуры столицы по материалам СБУ в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату имущества в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по авиамаршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).