Порошенко подписал закон о введении штрафов для работодателей за увольнение мобилизованных

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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Законом установлена финансовая ответственность работодателя в размере 10 минимальных заработных плат за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, а также административную ответственность должностных лиц предприятий, учреждений, организаций (физических лиц - работодателей) в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Соответствующие изменения вносятся в статью 265 Кодекса законов о труде Украины и статьи 41, 221 и 255 Кодекса об административных правонарушениях.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 ноября приняла закон, которым вводятся штрафы для работодателей за увольнение призванных на военную службу работников.