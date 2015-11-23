Порошенко подписал закон о введении штрафов для работодателей за увольнение мобилизованных

15:50, 23 ноября 2015
Политика
470 0

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение установленных законом гарантий работникам, призванным на военную службу".

Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Читайте такжеПорошенко просит ВР ужесточить ответственность за непредоставление работы демобилизованным

Законом установлена финансовая ответственность работодателя в размере 10 минимальных заработных плат за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, а также административную ответственность должностных лиц предприятий, учреждений, организаций (физических лиц - работодателей) в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Соответствующие изменения вносятся в статью 265 Кодекса законов о труде Украины и статьи 41, 221 и 255 Кодекса об административных правонарушениях.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 ноября приняла закон, которым вводятся штрафы для работодателей за увольнение призванных на военную службу работников.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter