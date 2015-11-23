Глава МИД Люксембурга: выборы во временно оккупированных районах Донбасса должны пройти как можно скорее
Министр иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн подчеркивает, что выборы во временно оккупированных районах Донбасса должны пройти как можно скорее, но Россия должна выполнить необходимые условия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.
По словам Ассельборна, после встречи лидеров стран "нормандской четверки" в Париже 2 октября была подчернута необходимость проведения выборов на временно оккупированной части Донбасса, но они все еще не состоялись. Он считает, что проведение этих выборов - одна из важнейших частей выполнения Минских соглашений.
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"Выборы нам необходимы, и мы должны иметь возможность организовать проведение выборов. Я согласен с (украинскими) правительством и президентом, что Россия должна выполнить условия, потому что Украина сама не сможет этого сделать. Это очень важный момент. Мы не можем ждать месяцы, годы, это должно произойти в 2016 году как можно скорее", - заявил Ассельборн.