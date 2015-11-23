Глава МИД Люксембурга: выборы во временно оккупированных районах Донбасса должны пройти как можно скорее

15:21, 23 ноября 2015
Политика
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Министр иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн подчеркивает, что выборы во временно оккупированных районах Донбасса должны пройти как можно скорее, но Россия должна выполнить необходимые условия.

фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

По словам Ассельборна, после встречи лидеров стран "нормандской четверки" в Париже 2 октября была подчернута необходимость проведения выборов на временно оккупированной части Донбасса, но они все еще не состоялись. Он считает, что проведение этих выборов - одна из важнейших частей выполнения Минских соглашений.

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"Выборы нам необходимы, и мы должны иметь возможность организовать проведение выборов. Я согласен с (украинскими) правительством и президентом, что Россия должна выполнить условия, потому что Украина сама не сможет этого сделать. Это очень важный момент. Мы не можем ждать месяцы, годы, это должно произойти в 2016 году как можно скорее", - заявил Ассельборн.

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