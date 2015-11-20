Все страны Евросоюза ратифицировали ассоциацию Украина-ЕС

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

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Бельгійський Парламент в Брюсселі ратифікував Угоду про Асоціацію з Україною.Тепер асоціацію з нами ратифікували всі держави. Слава Україні! — Петро Порошенко (@poroshenko) November 20, 2015

Таким образом парламент Королевства Бельгии ратифицировал соглашение.

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В то же время на сайте Европейской комиссии отмечается, что на данный момент полностью выполнили все необходимые процедуры по завершению ратификации соглашения и передаче Генеральному секретариату Совета Евросоюза ратификационных грамот 23 страны-члена ЕС. В частности, это Австрия, Болгария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Испания, Франция, Великобритания, Венгрия, Хорватия, Ирландия, Литва, Люксембург, Латвия, Мальта, Португалия, Польша, Румыния, Швеция, Финляндия, Словения и Словакия.

Однако Генеральному секретариату ЕС ратификационные грамоты не поступали от Бельгии, Кипра, Греции, Италии и Нидерландов. Таким образом, эти пять стран еще не завершили все необходимые процедуры для ратификации соглашения.