Вывод войск из Донбасса и возврат Крыма: Яценюк очертил основные вопросы Украины в Совбезе ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня на внеочередном заседании правительства.

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"Украина как непостоянный член Совета безопасности ООН должна иметь два вопроса на повестке дня Совета безопасности ООН: это полный вывод российских войск из Донецкой и Луганской областей и второй вопрос - это возвращение АР Крым в Украину и безотлагательное обязательство России как постоянного члена Совета безопасности ООН уважать и выполнять устав ООН", - заявил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 15 октября Украину избрали непостоянным членом Совбеза ООН на 2016-2017 годы. «За» проголосовали 177 стран.