Кличко подал в суд на МВД

Кандидат в мэры Киева Виталий КЛИЧКО обратился в окружной административный суд столицы с просьбой установить факт бездеятельности Министерства внутренних дел Украины относительно предотвращения подкупа избирателей в день выборов 25 мая.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель Блока Кличко, юрист Валерий КАРПУНЦОВ.

По его словам, соответствующий иск В.КЛИЧКО был зарегистрирован в суде сегодня. В.КАРПУНЦОВ отметил, что представители МВД не приняли всех необходимых мер, чтобы предотвратить подкуп избирателей, и этому есть подтверждение. “Есть конкретные акты и конкретные обращения”, - сказал В.КАРПУНЦОВ.

Кроме того, по его словам, когда представители Блока Кличко обращали внимание правоохранителей на непосредственные нарушения, последние никоим образом не реагировали на это. “Правоохранители не предприняли никаких действий, чтобы предотвратить подкуп”, - отметил он.