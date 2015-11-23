Энергетическая блокада Крыма: Рада с участием Кабмина и силовиков должна немедленно разобраться в ситуации - нардеп

Об этом заявил председатель фракции “Батькивщина” Сергей Соболев на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, передает корреспондент УНИАН.

«Мы не можем в парламенте обойти вниманием то, что происходит сейчас в Херсонской области. Нам надо срочно заслушать информацию правительства, я имею в виду и силовиков, и соответственно, министра энергетики, и премьер-министра. И мы должны понимать, действительно ли это является энергоблокадой Крыма, или это блокада тех людей, которые этим занимаются», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

Ранее в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины заявили, что из-за повреждения линий и подстанций отечественная энергосистема вынужденно прекратила поставку электричества в два района Херсонской области, АР Крым, также возникла опасность для обеспечения 40% потребителей Херсонской и Николаевской областей.

По состоянию на утро 23 ноября участники акции блокады Крыма продолжают блокировать доступ энергетиков и ремонтных бригад к поврежденным линиям электропередач.

В «Укрэнерго» отметили, что в результате переговоров исполняющего обязанности директора «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука с руководством протестующих достигнута договоренность о встрече директора Херсонских магистральных энергетических сетей Южной энергосистемы Игоря Боске с представителями участников блокады с целью урегулирования ситуации.