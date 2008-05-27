Выборы в Киевсовет: обработаны данные 964 участков

По данным с 964 избирательных участков, на выборах в Киевсовет Блок Леонида Черновецкого набирает 30,47% голосов, Блок Юлии Тимошенко – 22,81%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия в 20.30.

По данным ТИК, трехпроцентный проходной барьер в Киевсовет также преодолевают Блок Виталия Кличко, который набирает, – 10,61%, Блок Литвина – 8,13%, “Громадський актив Киева“ – 5,94%, Партия регионов – 3,96% и Блок Николая Катеринчука - 3,47%.

Другие партии и блоки набирают меньше 3% голосов.

Сейчас Киевская ГТИК получила бюллетени и протоколы с мокрыми печатями с избирательных участков Голосеевского района. Как сообщила глава комиссии Галина БИЛЫК, в этом районе работало 79 участков. Всего в КГТИК привезли 141 мешок с бюллетенями по выборам в Киевсовет и 175 мешков – с бюллетенями по выборам мэрах. Комиссия начала прорабатывать эти данные.

Всего на досрочных выборах в Киеве работали 1026 участков.