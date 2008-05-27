На выборах мэра Киева подсчитали данные с 915 участков

По обработанным данным с 915 избирательных участков, кандидат в мэры Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ опережает Александра ТУРЧИНОВА на 18%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

Согласно оперативной информации, за Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО проголосовали 37,71% киевлян, за кандидата в мэры столицы от Блока Юлии Тимошенко Александра ТУРЧИНОВА – 19,1%, за Виталия КЛИЧКО - 17,94%, за кандидата от Блока Литвина Виктора ПИЛИПИШИНА – 6,72%, за Николая КАТЕРИНЧУКА – 4,42%, за экс-мэра столицы Александра ОМЕЛЬЧЕНКО – 2,54%, за кандидата на должность городского председателя Киева от Партии регионов Василия ГОРБАЛЯ – 2,38%, за лидера ВО "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА – 1,38%, за лидера “Гражданского актива Киева” Александра ПАБАТА – 1,35%.

Другие кандидаты получили меньше 1% голосов избирателей.

Всего на выборах в Киеве работало 1026 избирательных участков.