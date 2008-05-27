Украинцы подписали приговор коалиции? (соцопрос)

46,4% украинцев считают, что демократической коалиции фактически уже не существует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром социальных исследований «София», которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции.

В то же время 35,3% опрошенных считают, что, несмотря на конфликты по отдельным вопросам, участники коалиции взаимодействуют по ключевым законопроектам, а по мнению 4,5% респондентов, участники коалиции совместно разрабатывают законопроекты и согласованно голосуют за них в Верховной Раде.

На вопрос, кто виноват в неэффективной работе парламентской коалиции, 24,8% опрошенных назвали Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, 22,3% – премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, 44% считают, что все участники коалиции в равной мере виноваты в ее неэффективности.

На вопрос, как долго еще просуществует коалиция в составе БЮТ и НУ-НС 52,1% опрошенных допустили, что коалиция распадется через несколько месяцев, а 26,9% респондентов считают, что она будет существовать еще долго, по меньшей мере – до конца года.

Опрос проводился с 7 по 14 мая, всего было опрошено 2016 респондентов, погрешность исследования не превышает 2,2%.