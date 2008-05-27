Горсовет Севастополя требует от Ющенко голову Куницына

Севастопольский городской совет выразил недоверие председателю Севастопольской городской государственной администрации Сергею КУНИЦЫНУ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на внеочередной сессии горсовета. «За» проголосовали 58 из 65 депутатов; 5 депутатов были против и 2 бюллетеня было испорчены.

Депутаты заслушали и обсудили информацию заместителя председателя горсовета Петра КУДРЯШОВА об общественно-политической и экономической ситуации в городе Севастополе, рассмотрели результаты опроса общественного мнения территориальной громады по вопросу недоверия Севастопольской горгосадминистрации в связи с ее действиями по передаче различным субъектам хозяйствования земель города под застройку.

В преамбуле решения сессии отмечается, что «с августа 2007 года в городе Севастополе при прямом содействии должностных лиц Севастопольской городской государственной администрации с применением различных судебных процедур в пользование различных субъектов хозяйственной деятельности незаконно было передано более 400 гектаров земли, расположенной в городе Севастополе, что является грубым нарушением ст. 14 Конституции Украины и действующего земельного законодательства».

Депутаты горсовета констатировали, что «в результате указанных действий должностных лиц Севастопольской городской государственной администрации городскому бюджету Севастополя причинен материальный ущерб в особо крупных размерах, существенно подорвана финансово-материальная основа местного самоуправления в городе Севастополе, что также привело к невозможности выполнения Программы экономического и социального развития Севастополя на 2008 год в части программных мероприятий, осуществляемых за счет средств, поступающих от продажи прав аренды на земельные участки».

Депутаты поручили председателю Севастопольского городского совета Валерию САРАТОВУ направить настоящее решение и результаты тайного голосования Президенту Украины и в Кабинет министров Украины «для принятия мер».