Горсовет Севастополя требует от Ющенко голову Куницына
Главе ГГА выразили недоверие
|Сергей КУНИЦИН
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на внеочередной сессии горсовета. «За» проголосовали 58 из 65 депутатов; 5 депутатов были против и 2 бюллетеня было испорчены.
Депутаты заслушали и обсудили информацию заместителя председателя горсовета Петра КУДРЯШОВА об общественно-политической и экономической ситуации в городе Севастополе, рассмотрели результаты опроса общественного мнения территориальной громады по вопросу недоверия Севастопольской горгосадминистрации в связи с ее действиями по передаче различным субъектам хозяйствования земель города под застройку.
В преамбуле решения сессии отмечается, что «с августа 2007 года в городе Севастополе при прямом содействии должностных лиц Севастопольской городской государственной администрации с применением различных судебных процедур в пользование различных субъектов хозяйственной деятельности незаконно было передано более 400 гектаров земли, расположенной в городе Севастополе, что является грубым нарушением ст. 14 Конституции Украины и действующего земельного законодательства».
Депутаты горсовета констатировали, что «в результате указанных действий должностных лиц Севастопольской городской государственной администрации городскому бюджету Севастополя причинен материальный ущерб в особо крупных размерах, существенно подорвана финансово-материальная основа местного самоуправления в городе Севастополе, что также привело к невозможности выполнения Программы экономического и социального развития Севастополя на 2008 год в части программных мероприятий, осуществляемых за счет средств, поступающих от продажи прав аренды на земельные участки».
Депутаты поручили председателю Севастопольского городского совета Валерию САРАТОВУ направить настоящее решение и результаты тайного голосования Президенту Украины и в Кабинет министров Украины «для принятия мер».