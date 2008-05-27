Протоколы с мокрыми печатями в КГГА встречают с пожарными

Члены Печерской районной территориальной избирательной комиссии привезли в помещение Киевской городской избирательной комиссии документацию относительно результатов голосования на досрочных выборах столичного городского председателя и депутатов Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, бюллетени и протоколы из Печерского района вышли принимать все члены столичного теризбиркома.

Избирательную документацию привезли двумя небольшими фургонами и грузовиком. Колонну автомобилей сопровождала милиция. Бюллетени разгружаются из авто в кирпичное помещение вроде гаражного, расположенного во дворе Киевской городской государственной администрации. Здесь же находится машина пожарной охраны.

После того как все документы разгрузят, члены теризбиркома вернутся в помещение пресс-центра, который работает в мэрии, и будут проверять на своем заседании протоколы с мокрыми печатями, переданные Печерским теризбиркомом.

Предусматривается, что заседание КГТИК, которое сейчас начнется, будет продолжаться непрерывно до тех пор, пока свои протоколы не сдадут все районные избирательные комиссии.

Как сообщал УНИАН, председатель столичного теризбиркома Галина БИЛЫК сообщила, что пять районов Киева по состоянию на 11.00 готовы передать избирательную документацию к КГТИК. Кроме Печерского, это Голосеевский, Соломенский, Деснянский и Подольский районы.