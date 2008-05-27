В БЮТ сказали, когда Тимошенко подаст в отставку

Юлия ТИМОШЕНКО подаст в отставку с должности премьер-министра Украины только тогда, когда “она не сможет исполнять полномочия, предусмотренные Конституцией и законами Украины”.

Об этом сказал в интервью газете “День” (№91 (2773) от 27.05.2008) заместитель министра юстиции Украины, представитель БЮТ Евгений КОРНИЙЧУК.

По его словам, ограничение полномочий премьера уже происходит. “Это уже происходит сегодня, когда правительству незаконно запретили провести приватизацию, когда незаконно блокируют принятие важных для правительства кадровых решений, когда искусственно повышают валютные курсы с ревальвацией гривни и пытаются сделать виновным в этом правительство, хотя монетарная политика является исключительным полномочием Национального банка Украины”, – сказал Е.КОРНИЙЧУК.

В то же время он отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО будет работать в правительстве, “пока она сможет хотя бы в какой-то мере эффективно исполнять свои обязанности”.

Отвечая на вопрос о возможном участии Ю.ТИМОШЕНКО в будущей президентской кампании, Е.КОРНИЙЧУК высказал мнение, что демократическим силам, чтобы остаться у власти, следует провести так называемые “праймериз”, то есть по результатам предварительного опроса граждан выдвинуть кандидатом в Президенты того, кто имеет наибольшую поддержку населения.

Также Е.КОРНИЙЧУК выразил надежду, что досрочной отставки правительства не будет. “От этого не выигрывает никто”, – считает заместитель министра юстиции.

В то же время он отметил, что Секретариат Президента чинит определенные препятствия правительству, однако, по мнению Е.КОРНИЙЧУКА, такая деятельность “фактически работает на нас”. “Но, с другой стороны, такие действия Секретариата разрушают авторитет Президента, и в известной мере это влияет и на авторитет всей демократической коалиции ”, - сказал он.

Заместитель министра юстиции не исключает возможности создания другой коалиции или ситуативного большинства в Верховной Раде, “на что непрямо указывает нежелание рассматривать закон об императивном мандате”. “Вероятно, они сформируют другую коалицию, и будут опять пытаться загнать нас в маргиналы: любыми средствами будут пытаться уменьшить популярность правительства и ТИМОШЕНКО как лидера”, – отметил Е.КОРНИЙЧУК.

Кроме того, он предположил, что Верховная Рада VI созыва не будет работать весь отведенный законодательством срок. “До внесения изменений в Конституцию и формирования единого центра исполнительной власти в Украине, все время будет существовать угроза досрочных парламентских выборов”, – сказал представитель БЮТ.