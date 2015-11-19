Против Парасюка открыли дело за удар ногой по голове СБУшника Писного (видео)

Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

По ее словам, заместитель начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Василий Писный обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру о нанесении ему телесных повреждений во время исполнения служебных обязанностей.

«Открыто уголовное производство по части второй статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины», - сообщила она.

В то же время пресс-секретарь подчеркнула, что «управление внутренней безопасности СБУ тщательно проверит озвученную сегодня на заседании парламентского комитета информацию по Писному».

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О результатах проверки СБУ обязательно проинформирует общественность, заверила Гитлянская.

Сегодня мы все стали свидетелями немотивированной агрессии к сотруднику Спецслужбы со стороны внефракционного народного юбилей... Posted by Гітлянська Елена on 19 ноября 2015 г.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 ноября, на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Владимир Парасюк ударил ногой в голову Писного.

По словам Парасюка, на предыдущей должности Писный занимался “крышеванием” (до назначения в СБУ он возглавлял Департамент государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины). Кроме того, Парасюк утверждал, что состояние Писного не соответствуют его доходам. Также он подчеркнул, что требует увольнения Писного из СБУ.

Писный отверг все обвинения, а в заключение заявил, что сделал для Революции Достоинства намного больше, чем Парасюк.

После этих слов депутат сорвался с места и ударил Писного ногой в голову.