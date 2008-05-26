Уголовное дело по Луценко киевская прокуратура передала в Генеральную

Прокуратура Киева передала уголовное дело, возбужденное в отношении министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО после инцидента с мэром столицы Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, в Генеральную прокуратуру для дальнейшего расследования и принятия решения.

Об этом УНИАН сообщил прокурор Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ.

«Учитывая, что лицо (Ю.ЛУЦЕНКО) является членом правительства, дело в отношении него передано в Генеральную прокуратуру», - сказал прокурор, добавив, что все следственные действия, которые должна была провести киевская прокуратура, выполнены.

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания Совета национальной безопасности и обороны между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ произошла драка.

21 января Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору выяснить все обстоятельства инцидента между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, и в случае необходимости применить все предусмотренные законодательством меры к его участникам.

24 января прокуратура Киева проинформировала, что “по факту инцидента, произошедшего 18 января 2008 года по окончании работы РНБО Украины, во время которого Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ были преднамеренно нанесены легкие телесные повреждения, возбуждено уголовное дело в отношении другого участника этого события согласно ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины”.