Генштаб срывает сотрудничество с НАТО по созданию Сил специальных операций - нардеп

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"ГШ не идет на контакты с представителями НАТО и фактически срывает все сотрудничество с миссией Альянса. Фактически мы столкнулись с блокированием процесса создания ССО по стандартам НАТО, что происходит уже около года. Тренировки, которые были запланированы в Хмельницком на средства США и согласованы с представителями SOCOM по непонятным причинам перенесены в Яворов. При этом ходят ужасные слухи об основаниях такого переноса, в которые я не хочу верить", - рассказала Фриз.

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По словам депутата, руководство Генштаба не появляется и на вызовы в парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.

"Одновременно с этим Управление специальных операций находится под давлением, а его руководству, проявившему блестящие результаты в зоне АТО, угрожают увольнением, что приведет к ощутимому ослаблению подразделений СО", - заявила Фриз.

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Она констатировала, что сегодня происходит возобновление боевых действий на Донбассе, и есть основания прогнозировать возобновление наступательных действий со стороны противника.

"В таких условиях действия Генерального штаба мне не понятны и требуют немедленных объяснений. Срыв сотрудничества с партнерами из НАТО является недопустимым, и оно должно быть восстановлено немедленно. Пока Президент Украины делает все возможное для увеличения военно-технической помощи Украине со стороны Альянса, действия ГШ нивелируют такие усилия", - написала депутат.