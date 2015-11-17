В ИС заявили об активной переброске на Донбасс новых сил из РФ и подготовке боевиков к эскалации конфликта
Террористическими группировками "ДНР/ЛНР" и российскими войсками на Донбассе активно проводятся мероприятия, которые свидетельствуют о подготовке к дальнейшей эскалации конфликта.
Об этом сообщает Дмитрий Тымчук со ссылкой на оперативные данные "Информационного сопротивления".
"В частности, сеть группы ИС в оккупированных районах фиксирует активную переброску по направлению к переднему краю на ряде участков и направлений живой силы, бронетехники (включая танки) и артиллерии (включая реактивную) российско-террористических войск. Подобная картина наблюдается на Мариупольском, Волновахском, Донецком, Артемовском и Луганском направлениях", - говорится в сообщении.
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По словаМ, Тымчука, наблюдается активная переброска новых сил и средств в оккупированные районы Донбасса с территории России через госграницу (наиболее активно за последние сутки - в районе пунктов пропуска "Изварино" и "Новоазовск").
"В районе н.п.Донецк наблюдается сосредоточение артиллерийских подразделений и ДРГ противника (включая подразделения спецназа ГРУ ГШ ВС РФ); в районе н.п.Горловка подразделения 2-х "мотострелковых бригад" "ДНР" и артгруппы находятся в состоянии полной боевой готовности, прибывают новые силы и средства; подразделения "2 АК ЛНР" напротив н.п.Счастье и Станица Луганская активно снабжаются боеприпасами и ГСМ, ведется доукомплектование подразделений "мобилизованной" живой силой из числа местных жителей и российских наемников", - отмечает он.
По оперативным данным группы ИС, на фоне активизации российско-террористических войск на Донбассе, террористическими гру...Posted by Dmitry Tymchuk on 17 ноября 2015 г.