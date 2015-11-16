В Кременчуге мэром избран лидер партии "Поруч" Малецкий

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

По информации, которую организация получила от городской избирательной комиссии, Малецкий получил 32684 голоса (67,28%). В то же время за его оппонента от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Виктора Калашника проголосовало 15897 избирателей (32,72%).

Таким образом, мэром Кременчуга избран Малецкий.

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Всего в голосовании приняло участие 53748, или 31,69% из 169605 избирателей города.

По данным ЦИК, по результатам первого тура выборов 25 октября Малецкий получил 15798 (21,4%) голосов, а Калашник - 10385 (14,1%).

Оба основных кандидата уже работают в мэрии Кременчуга: Калашник - первым заместителем мэра, а Малецкий - заместителем.

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