В Кременчуге мэром избран лидер партии "Поруч" Малецкий
Победителем в избирательной гонке в Кременчуге (Полтавская область) стал Виталий Малецкий, который баллотировался от своей партии "Поруч".
Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.
По информации, которую организация получила от городской избирательной комиссии, Малецкий получил 32684 голоса (67,28%). В то же время за его оппонента от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Виктора Калашника проголосовало 15897 избирателей (32,72%).
Таким образом, мэром Кременчуга избран Малецкий.
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Всего в голосовании приняло участие 53748, или 31,69% из 169605 избирателей города.
По данным ЦИК, по результатам первого тура выборов 25 октября Малецкий получил 15798 (21,4%) голосов, а Калашник - 10385 (14,1%).
Оба основных кандидата уже работают в мэрии Кременчуга: Калашник - первым заместителем мэра, а Малецкий - заместителем.
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