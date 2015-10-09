Порошенко: чтобы провести выборы на Донбассе, надо вывести иностранные войска - BBC

"Единственное, что нам нужно - просто чтобы иностранные войска были убраны с этой территории", - сказал он в интервью программе BBC Newsnight, передает BBC Украина.

По словам господина Порошенко, украинский парламент готов учесть специфику выборов на Донбассе.

"У нас есть 1,5 млн внутренне перемещенных лиц, которым пришлось покинуть территорию из-за российской агрессии, и мы в демократическом обществе должны дать им возможность проголосовать", - сказал господин Порошенко.

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Москва последовательно отрицает свое участие в конфликте в Украине и присутствие своих кадровых военных на Донбассе.