81-летний Пьер Ришар собрался в Крым
17:11, 16 ноября 2015Политика
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Французский актер и режиссер Пьер Ришар приедет в феврале в Крым со своим спектаклем.
REUTERS
Об этом сообщила в понедельник журналистам местный "министр культуры" Арина Новосельская, передает ТАСС.
"Я вела переговоры с нашими промоутерами, которые его хотят привезти. Он действительно собирается. Дай Бог, чтоб ему позволило здоровье, он уже мужчина не молодой. Мы его очень ждем. Визит состоится, ориентировочно, в феврале", - сказала Новосельская.
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Как сообщал УНИАН, лидер американской рок-группы Limp Bizkit Фред Дерст написал оккупационным "властям" Крыма письмо, в котором заявил, что если бы получил российский паспорт, то мог бы жить в Крыму по полгода и заниматься кинобизнесом.
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