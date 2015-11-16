81-летний Пьер Ришар собрался в Крым

Об этом сообщила в понедельник журналистам местный "министр культуры" Арина Новосельская, передает ТАСС.

"Я вела переговоры с нашими промоутерами, которые его хотят привезти. Он действительно собирается. Дай Бог, чтоб ему позволило здоровье, он уже мужчина не молодой. Мы его очень ждем. Визит состоится, ориентировочно, в феврале", - сказала Новосельская.

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Как сообщал УНИАН, лидер американской рок-группы Limp Bizkit Фред Дерст написал оккупационным "властям" Крыма письмо, в котором заявил, что если бы получил российский паспорт, то мог бы жить в Крыму по полгода и заниматься кинобизнесом.