В Запорожье на выборах мэра победил самовыдвиженец Буряк - горизбирком

Итоги второго тура выборов городского головы Запорожья сегодня озвучил журналистам руководитель горизбиркома Андрей Кондратенко, передает корреспондент УНИАН.

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По его словам, участие в голосовании 15 ноября в Запорожье приняли 222 тыс. 362 избирателя.

"За Владимира Буряка – 123 тыс. 682 голоса, за Николая Фролова – 87 тыс. 814 голосов. В процентном соотношении: за Владимира Буряка 58,48%, за Николая Фролова – 41,52%", - сказал Кондратенко.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября во втором туре выборов городского головы Запорожья соревновались Буряк - самовыдвиженец, главный инженер "Запорожстали", получивший по итогам выборов 25 октября 83 тыс. 029 голосов, и Фролов (БПП "Солидарнисть"), прошедший во второй тур выборов с 33 тыс. 798 голосами избирателей.