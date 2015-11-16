"Свободовец" Марцинкив победил на выборах в Ивано-Франковске
08:50, 16 ноября 2015Политика
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Подсчитано 100% голосов. За Марцинкива проголосовало 37 тысяч 714 избирателей, или (56,47%).
На выборах в Ивано-Франковске победил представитель "Свободы" / Фото УНИАН
В Ивано-Франковске по протоколам из участковых избирательных комиссий на выборах городского головы победил представитель ВО "Свобода" Руслан Марцинкив.
Об этом УНИАН сообщили в Ивано-Франковской территориальной избирательной комиссии, которая ночью завершила принимать протоколы с участковых избирательных комиссий.
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Подсчитано 100% голосов. За Марцинкива проголосовало 37 тысяч 714 избирателей, или (56,47%), за представителя «Блока Петра Порошенко «Солидарность» Игоря Насалика отдали свои голоса 29 тысяч 77 избирателей, или 43,53%.
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