Обнародованы данные о явке избирателей по состоянию на окончание выборов

По данным Комитета избирателей Украины, гражданской сети ОПОРА и городских избирательных комиссий, в большинстве городов Украины, где сегодня проходил второй тур местных выборов, явка на участки не превысила 40%.

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Киев

Уточненная явка избирателей в Киеве, согласно данным Госреестра избирателей, составляет 604 тыс. 395 лиц или 28,35%.

Львов

Во Львове на выборах городского председателя по состоянию на 20:00 явка избирателей составила 39%, сообщили в КИУ.

Ужгород

В Ужгороде явка избирателей составляет почти 38%. По данным ОПОРЫ со ссылкой на озвученные во время заседания комиссии цифры, в общем в Ужгороде проголосовали 35 238 избирателей из общего количества 95 927.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске на выборах городского головы областного центра сегодня проголосовали 37,7% избирателей. Об этом сообщает Общественная сеть ОПОРА. По ее данным к 20:00, участие в выборах приняли 67 917 избирателей или 37,7% (всего в городе 180 019 избирателей).

Запорожье

В Запорожье итоговая явка избирателей составила 36,6%: участие во втором туре выборов мэра приняли более 220 тысяч человек. Об этом сообщил председатель городской избирательной комиссии Андрей Кондратенко.

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Черкассы

В Черкассах явка избирателей во время второго тура голосования на выборах городского головы составляет 27,8%. Такие данные объявили в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черкасской облгосадминистрации.

Чернигов

В Чернигове по состоянию на 20:00 явка избирателей составила 46,39%, сообщили УНИАН в городском совете.

Суммы

В Сумах явка по состоянию на 20:00 составляла около 31%, в голосовании приняли участие 72 тысячи 281 избиратель. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила председатель городской избирательной комиссии Светлана Ревякина.

Хмельницкий

В Хмельницком, по данным горизбиркома, по состоянию на 20:00 участие в голосовании на выборах городского головы приняли 69 459 избирателей, что составляет 34% от общего количества.

Ровно

В Ровно явка избирателей во время второго тура голосования на выборах городского головы составляет 31,22%, сообщил член городской территориальной избирательной комиссии Андрей Катеринчик.

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Луцк

В Луцке явка по состоянию на 20:00 составила 43,11% - в голосовании приняли участие 67 тыс. 423 человека, рассказали в городской избирательной комиссии.

Херсон

В Херсоне, по данным КИУ, по состоянию на 20:00 явка на выборах городского головы составляет 20,39%.

Черновцы

В Черновцах явка во время второго тура выборов городского головы составила 28,8%, сообщили в городской избирательной комиссии.

Житомир

В Житомире, по данным ОГА, на выборах городского председателя по состоянию на 20:00 явка избирателей составила 27,86%.

Добавим, глава ЦИК Михаил Охендовский заявил, что на выборах 15 ноября наблюдалась сверхнизкая явка избирателей на участки.