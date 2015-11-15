В Чернигове на выборах мэра побеждает Атрошенко – экзит-пол SOCIS

В Чернигове во втором туре выборов городского головы побеждает кандидат от БПП "Солидарность", народный депутат Владислав Атрошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты экзит-пола, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS, обнародованы на пресс-конференции.

По данным экзит-пола, во втором туре выборов городского головы Чернигова побеждает Атрошенко, набравший 57,5% голосов избирателей; кандидат от "Нашего края", действующий городской председатель Александр Соколов получил 37,7% поддержки черниговцев.

Также, по данным экзит-полла, 4,8% участников голосования испортили бюллетени и не поддержали ни одного из кандидатов.

Всего на выходе из участков было опрошено 2 037 избирателей на 40 участках. Погрешность исследования составляет 4%.

Читайте такжеВ Чернигове на выборах мэра побеждает действующий городской председатель Соколов – экзит-пол "Социомодус"

Как сообщал УНИАН, в то же время, по результатам экзит-пола, проведенного аналитическим центром "Социомодус", во втором туре выборов городского головы Чернигова побеждает кандидат от "Нашего края", действующий мэр Соколов с результатом 52,7% голосов, Атрошенко имеет 47,3% голосов.