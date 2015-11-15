В Днепропетровске членов комиссии не пускали на избирательный участок - КИУ
Сегодня в Днепропетровске в день голосования во втором туре на выборах Днепропетровского городского головы открылись все 430 избирательных участков.
Об этом УНИАН сообщил исполнительный директор Днепропетровской областной организации Комитета избирателей Украины Станислав Жолудев.
«Практически все избирательные участки открылись ровно в 8 часов. Как сообщили наблюдатели КИУ, некоторые участки открылись с незначительным опозданием, - отметил Жолудев.
По его словам, на избирательном участке 121/175, расположенном в общежитии Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара, были вытеснены из помещения члены комиссии от кандидата в мэры Днепропетровска Бориса Филатова (УКРОП).
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«Члены комиссии от кандидата Александра Вилкула («Оппозиционный блок») начали утреннее заседание без кворума, что является незаконным. По этому факту наблюдатели КИУ составили соответствующий акт о нарушении избирательного законодательства», - сообщил Жолудев.
Как сообщает ОПОРА, На двух избирательных участках в Днепропетровске – №121093 и №121331 – члены комиссий не пускают наблюдателей от Гражданской сети ОПОРА. Мотивируют недопуск просроченными удостоверениями
По информации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, сегодня в 7 час. 25 мин. в полицию поступил анонимный телефонный звонок о минировании избирательного участка, расположенного в школе №139 Индустриального района Днепропетровска. Пиротехники никаких взрывоопасных предметов здесь не нашли. Избирательный участок начал работу в штатном режиме.
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Как сообщили УНИАН в Днепропетровской облгосадминистрации, сегодня в области открыто 954 избирательных участка - Кривом Роге - 293, в Днепродзержинске - 97, в Никополе и Павлограде - 60 и 50 соответственно. Кроме того второй тур местных выборов проходит в 25 селах и поселках.