В Днепропетровске членов комиссии не пускали на избирательный участок - КИУ

Об этом УНИАН сообщил исполнительный директор Днепропетровской областной организации Комитета избирателей Украины Станислав Жолудев.

«Практически все избирательные участки открылись ровно в 8 часов. Как сообщили наблюдатели КИУ, некоторые участки открылись с незначительным опозданием, - отметил Жолудев.

По его словам, на избирательном участке 121/175, расположенном в общежитии Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара, были вытеснены из помещения члены комиссии от кандидата в мэры Днепропетровска Бориса Филатова (УКРОП).

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«Члены комиссии от кандидата Александра Вилкула («Оппозиционный блок») начали утреннее заседание без кворума, что является незаконным. По этому факту наблюдатели КИУ составили соответствующий акт о нарушении избирательного законодательства», - сообщил Жолудев.

Как сообщает ОПОРА, На двух избирательных участках в Днепропетровске – №121093 и №121331 – члены комиссий не пускают наблюдателей от Гражданской сети ОПОРА. Мотивируют недопуск просроченными удостоверениями

По информации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, сегодня в 7 час. 25 мин. в полицию поступил анонимный телефонный звонок о минировании избирательного участка, расположенного в школе №139 Индустриального района Днепропетровска. Пиротехники никаких взрывоопасных предметов здесь не нашли. Избирательный участок начал работу в штатном режиме.

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Как сообщили УНИАН в Днепропетровской облгосадминистрации, сегодня в области открыто 954 избирательных участка - Кривом Роге - 293, в Днепродзержинске - 97, в Никополе и Павлограде - 60 и 50 соответственно. Кроме того второй тур местных выборов проходит в 25 селах и поселках.