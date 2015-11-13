Время хозяйственников прошло – нужен эффективный менеджмент – Борис Филатов

Об этом он заявил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

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«Я готов быть эффективным менеджером, готов быть лидером территориальной громады, представляющим интересы всех жителей города, всех моих земляков, независимо от их партийной принадлежности или политических взглядов, потому что город у нас действительно сложный. Я хочу быть и буду эффективным менеджером, а не «крепким хозяйственником», потому что время «крепких хозяйственников» прошло», – заявил нардеп Филатов.

Кандидат в мэры напомнил, что его оппонент, «оппоблоковец» Александр Вилкул, проводил свою кампанию, акцентируя на «комсомольских стройках века», рассказывая о «мостах, съездах с объездной дороги, переходах через проспект Правды».

«Но мы понимаем, что город – это люди, хотя инфраструктура тоже важна. Поэтому в первую очередь мы будем решать задачи, направленные на обеспечение первоочередных потребностей людей, – сказал Борис Филатов. – Днепропетровск имеет колоссальный научный, промышленный потенциал, это огромный логистический и финансовый центр. У нашего города есть очень большие возможности, и нынешние недостатки мы планируем превратить в преимущества».

Политик сообщил, что у него есть программа действий, содержащая детальные шаги по реформированию всех сфер городского хозяйства.

«Программа называется «730 дней на пути к устойчивому развитию», и мы уверены: если будет создано стабильное большинство, стабильная коалиция в городском совете с партиями демократического лагеря, за два года в таком богатом городе как Днепропетровск можно навести порядок», – подчеркнул Борис Филатов.