В Киеве один участок не открылся: комиссия не смогла открыть сейф

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

“Снова у нас на одном из специальных избирательных участков есть проблема с сейфом. Поэтому он не открылся. Это Киевская областная клиническая больница. Сейчас предпринимаются действия по открытию сейфа”, - сказал Бондаренко и добавил, что там находятся 36 избирателей.

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Других нарушений по состоянию на 08.00 в Киеве не зафиксировано, отметил руководитель аппарата КГГА.

Он также напомнил, что к охране общественного порядка привлечены более 4 тысяч правоохранителей.

“Надеемся, что избирательный процесс и подсчет голосов пройдут спокойно. Не ждем сегодня каких-либо существенных проблем”, - сказал Бондаренко.

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В свою очередь председатель Киевской городской избирательной комиссии Анатолий Сульдин отметил, что “большое количество участков работает более чем наполовину, то есть нет 100-процентной явки их членов”.

“Это связано с тем, что кандидаты очень много вносили изменений в свои представления относительно членов избирательных комиссий”, - сказал он.

Сульдин также добавил, что особые проблемы на выборах пока не прогнозируются.