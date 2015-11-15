В Киеве один участок не открылся: комиссия не смогла открыть сейф
Руководитель аппарата Киевской городской госадминистрации, руководитель Городского координационного центра по решению вопросов обеспечения выполнения мероприятий, определенных избирательным законодательством по подготовке и проведению выборов киевского городского головы и депутатов Киевсовета Владимир Бондаренко сообщил, что по состоянию на 08.00 в Киеве открыто 1088 из 1089 избирательных участков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.
“Снова у нас на одном из специальных избирательных участков есть проблема с сейфом. Поэтому он не открылся. Это Киевская областная клиническая больница. Сейчас предпринимаются действия по открытию сейфа”, - сказал Бондаренко и добавил, что там находятся 36 избирателей.
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Других нарушений по состоянию на 08.00 в Киеве не зафиксировано, отметил руководитель аппарата КГГА.
Он также напомнил, что к охране общественного порядка привлечены более 4 тысяч правоохранителей.
“Надеемся, что избирательный процесс и подсчет голосов пройдут спокойно. Не ждем сегодня каких-либо существенных проблем”, - сказал Бондаренко.
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В свою очередь председатель Киевской городской избирательной комиссии Анатолий Сульдин отметил, что “большое количество участков работает более чем наполовину, то есть нет 100-процентной явки их членов”.
“Это связано с тем, что кандидаты очень много вносили изменений в свои представления относительно членов избирательных комиссий”, - сказал он.
Сульдин также добавил, что особые проблемы на выборах пока не прогнозируются.