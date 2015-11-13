В Кремле считают, что Лондон и Москва имеют общие подходы к украинскому вопросу

Об этом говорится в материалах пресс-службы Кремля к встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании 16 ноября "на полях" саммита "Группы двадцати".

"В видении причин и путей выхода из ситуации в Украине у Москвы и Лондона имеется общее понимание, что устойчивого урегулирования украинского кризиса можно достичь только путем политического диалога с целью поиска компромисса. В этом смысле всеми важное значение имеет последовательная реализация Минских соглашений от 12 февраля", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПутин собрался на встречу "Большой двадцатки"

В материалах к встрече 15 ноября "на полях" саммита «Группы двадцати» с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель отмечается, что предполагается обсудить актуальные международные вопросы.

«В центре повестки дня – проблематика украинского кризиса. Россия выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта и полное выполнение украинской стороной Минских договорённостей от 12 февраля 2015 г. Серьезную роль в международных усилиях по содействию этому процессу играет формат "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина), очередной саммит которой состоялся 2 октября в Париже», - говорится в сообщении.