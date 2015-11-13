Путин предупредил об угрозе превращения ситуации на Донбассе в замороженный конфликт

Об этом он сказал в интервью турецкому информационному агентству «Анадолу» в преддверии саммита «Группы двадцати».

«По‑прежнему сохраняется угроза превращения ситуации на Донбассе в замороженный конфликт. К этому ведёт политика Киева, который продолжает наращивать блокаду юго-востока, не пускает туда ни продовольствие, ни деньги. Ликвидировал там банковскую систему, блокировал экспорт», - сказал Путин.

Он отметил, что «ещё на переговорах в сентябре 2014 года стороны конфликта договорились не только о перемирии, но и о шагах по восстановлению жизнедеятельности региона».

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«Было зафиксировано, что должна быть принята программа экономического возрождения Донбасса. Этот вопрос обсуждали и в феврале текущего года в Минске, где наши партнёры по «нормандскому формату» – Германия и Франция – согласились оказать техническое содействие в восстановлении банковской и финансовой инфраструктуры в затронутых конфликтом районах», - сказал Путин.

«Справедливости ради надо сказать, что определённые подвижки всё‑таки есть. Сторонами восстановлено железнодорожное сообщение, позволяющее доставлять донбасский уголь в другие регионы Украины. Ведутся работы по налаживанию энергоснабжения. Прорабатываются вопросы, связанные с восстановлением системы водоснабжения», - добавил он.

Путин заявил, что Россия, со своей стороны, продолжает оказывать поддержку Донбассу, который оказался в сложной гуманитарной ситуации. С августа 2014 года туда было поставлено свыше 50 тысяч тонн гуманитарных грузов.

«Мы думаем прежде всего о людях, которых киевские власти бросили на произвол судьбы, поставили на грань выживания. Наш долг – оказать им необходимую помощь», - сказал Путин.