Тимошенко: Украина России лишних вопросов не поставит

Газовые переговоры с Россией, а также переговоры Украины как члена рабочей группы по вступлению России во Всемирную торговую организацию будут идти параллельно, но не связано между собой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила на брифинге после встречи с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«Я думаю, что Украина сделает все для того, я уверена, что и Россия, чтоб эти процессы не были связаны», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. Потому что, по ее мнению, расширение ВТО и вступление в эту организацию новых членов является «объединением мира» и поэтому Украина России «лишних вопросов не поставит».

Со своей стороны, премьер-министр РФ Владимир Путин надеется на конструктивные переговоры РФ и Украины по ВТО. "Объем экономического сотрудничества растет, Украина стала членом ВТО, мы слышали Ваше заявление о готовности начать переговоры с Россией. Надеюсь, что они будут конструктивными и пойдут на пользу", - сказал он на встрече с украинским премьером.

Ранее сообщалось, что российские эксперты опасаются, что Киев, несмотря на заявления руководства, может выдвинуть ряд требований по энергетике и режиму свободной торговли, и это отсрочит присоединение России к ВТО, на что РФ рассчитывает уже в этом году.

В начале встречи Путин сказал, что рад возможности встретиться, чтобы обменяться текущей информацией о двусторонних делах.

Тимошенко, в свою очередь, отметила, что во время визита на Украину делегации во главе Виктором Зубковым, который тогда был премьером, обсуждались ключевые направления взаимодействия, стратегические направления. "Это позволяет нам перейти к созданию стратегического плана действий", - сказала она.

Владимир Путин, со своей стороны, отметил, что многие направления сотрудничества требуют большей кооперации. "Многие предприятия России не могут работать без кооперации с предприятиями Украины, также как украинские предприятия не могут работать без кооперации с российскими. Мы, правительства, должны помочь такой работе", - сказал премьер РФ. Это, по его словам, касается не только энергетики, но и авиастроения, судостроения.

Нынешняя встреча премьеров России и Украины - первая после того, как Владимир Путин возглавил правительство РФ.