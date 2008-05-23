Тимошенко о газе, Путине, посредниках и стратегическом соглашении...

Через несколько недель Украина и Россия начнет переговоры по стратегическому газовому соглашению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на брифинге после встречи с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ. Она отметила, что такая договоренность была достигнута в ходе этой встречи.

Она отметила, что если удастся подписать это соглашение на долгосрочную перспективу – «на 5, а лучше на 10 лет, то это будет большой победой». «Это даст стабильность не только нашим двум странам, а целому региону, в том числе и Европейскому Союзу… Мы нашли взаимопонимание по системе построения сотрудничества», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Лидер России Владимир Владимирович Путин высоко оценил нашу совместную работу по урегулированию газового кризиса, то, что мы избавились от посредников и полностью рассчитались по всем долгам прежнего правительства и на сегодняшний день сотрудничество в сфере поставок газа конструктивное», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.