Рудьковский покаялся перед Ющенко и Литвином: он многое понял, пока лечился

Бывший министр транспорта Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ заявляет о том, что сожалеет о своих негативных высказываниях и обвинениях по отношению к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, временно исполняющего обязанности главы СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО и экс-спикера парламента Владимира ЛИТВИНА.

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как считает Н.РУДЬКОВСКИЙ, "политикам в своих разрушительных оценках друг друга необходимо сделать шаг назад. Для себя я его уже сделал, и считаю абсолютно неоправданными свои высказывания в адрес некоторых коллег, которые я допустил в свое время. В частности, это касается и моих критических оценок в адрес В.ЛИТВИНА, когда я был народным депутатом, главы СБУ и Президента Украины, когда я был на должности министра".

По словам экс-министра, к таким выводам и переосмыслению он пришел, в последнее время, находясь на лечении.

"В радикальных персональных оценках политиков сейчас вижу и себя", - сказал он, добавив при этом, что, по его мнению, политическое противостояние "абсолютно непродуктивно".

В контексте сказанного Н.РУДЬКОВСКИЙ заверил, что далее не будет переходить к персональным обвинениям.

Напомним, что в конце ноября 2007 года СБУ возбудила уголовное дело по факту растраты 0,4 млн. гривен служебными лицами одного из госпредприятий Министерства транспорта и связи.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева рассмотрит по сути дело о растрате государственных средств бывшим министром транспорта и связи Николаем Рудьковским 28 мая.