Гройсман: признание геноцида крымских татар - шаг к возвращению оккупированного Крыма
Признание Верховной Радой депортации крымскотатарского народа геноцидом является очередным шагом к возвращению аннексированного Россией Крыма, считает спикер парламента Владимир Гройсман.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Парламент принял сегодня еще одно важное решение. Мы приняли постановление, которым депортация крымских татар в 1944 году признается геноцидом крымскотатарского народа. 18 мая отныне официально - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа", - написал он.
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По его словам, украинцы не по рассказам знают, что такое геноцид, "поэтому восстановление исторической справедливости в этом вопросе очень важно".
"Тем более, что сегодня из-за оккупации Крыма крымские татары вновь оказались под угрозой выселения. Наш долг – поддержать наших граждан на полуострове, сделав, таким образом, очередной шаг к возвращению аннексированной украинской территории", - заявил глава ВР.
Как сообщал УНИАН, 12 ноября украинский парламент принял постановление о признании геноцида крымскотатарского народа.
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