Германия хочет использовать председательство в ОБСЕ для решения конфликта в Украине

Такую уверенность выразил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Бундестаге, передает украинская редакция "Немецкой волны". Он заверил, что Германия хочет использовать председательство в ОБСЕ в следующем году для приложения дальнейших усилий по мирному урегулированию конфликта в Украине.

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"Эти усилия не гарантируют успеха, но тем не менее мы уже преодолели немалый путь", - сказал немецкий министр.

Председательство в ОБСЕ, которое перейдет к Германии от Сербии в начале 2016 года, Берлин хочет использовать также и для примирения конфликтующих сторон на Ближнем Востоке. Опыт ОБСЕ во время "холодной войны" и в период кризиса в Украине демонстрирует способность строить мосты с помощью политики "многих малых шагов",заявил Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Мы будем работать, чтобы гарантировать, что подобный подход преобладал и в других конфликтных регионах - особенно на Ближнем Востоке, - добавил министр. - Это также будет нашей задачей во время председательства в ОБСЕ."