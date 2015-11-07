Глава МИД Германии: Конфликт в Сирии нельзя решить, договариваясь с Асадом

"Меня немного раздражает, что теперь везде можно получить нескромное указание, что нужно говорить с Асадом", - заявил Штайнмайер Гамбурге на экономическом форуме, организованном газетой Die Zeit, передает Deutsche Welle.

"Теперь, когда в каждой семье оплакивают жертв этой гражданской войны, можете довериться мне, Асад больше не является решением, на которое стоит ориентироваться", - добавил министр.

Одновременно Штайнмайер признал, что конечно же стоит говорить с представителями власти в Дамаске. 12 ноября в Вене должен состояться второй тур международных переговоров по решению сирийского кризиса.

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Также Штайнмайер вспомнил, что был в Сирии десять лет назад и предупреждал США о поспешное зачисление Сирию к "оси зла". Напомним, в гражданской войне, которая продолжается в Сирии более четырех лет, погибли около 250 тысяч людей, а миллионы сирийцев вынуждены были бежать из страны.

Как сообщал УНИАН ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что сохранение президента Сирии Башара Асада при власти не является для России принципиальным моментом.