ОБСЕ сменила главу миссии по наблюдению на КПП "Гуково" и "Донецк"

Как сообщили УНИАН в администрации Ростовской области, Поль Пикар – главный наблюдатель миссии ОБСЕ в Ростовской области, проработав на этом посту 16 месяцев, возвращается в Вену. Ему на смену назначен новый руководитель - Саймон Ойгстер.

Новый руководитель группы наблюдателей отметил, что число сотрудников миссии остается неизменным – 19 человек. Они представляют Таджикистан и Молдову (по 4 наблюдателя), Францию и Венгрию (по 2), а также Германию, Сербию, Финляндию, Болгарию, Латвию, Швейцарию и Македонию (по 1).

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Все они говорят по-русски и по-прежнему будут базироваться в Каменске-Шахтинском.

Срок нынешнего мандата истекает 31 января 2016 года, но по согласованию с Министерством иностранных дел России может быть продлен еще на три месяца.

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Как заявил Ойгстер, главна мотивациия его работы в Ростовской области - личное неравнодушие к тому, что происходит в Украине, в частности на Донбассе.

"Цель нашей миссии очень ограничена - это мониторинг, а его девизом являются два слова: прозрачность и беспристрастность", - подчеркнул Ойгстер.

Согласно данным на сайте ОБСЕ, до назначения главным наблюдателем миссии Ойгстер занимал ряд должностей в качестве офицера швейцарской армии и в Федеральном департаменте обороны Швейцарии.

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"Он обладает богатым и обширным опытом, полученным во время работы как атташе по вопросам обороны в посольствах Швейцарии в России, Армении и Казахстане и в качестве командира пехотного батальона", - отмечает организация.

Ойгстер является гражданином Швейцарии и имеет звание подполковника швейцарской армии. Он получил степень магистра по теоретической физике в Бернском университете и диплом по углубленным исследованиям в области политики безопасности в Женевском университете. Ойгстер родом из Берна и его родными языками являются немецкий и французский. Он также говорит на английском, греческом, итальянском и русском.