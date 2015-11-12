Радикала Мосийчука лишили именного места в Раде (фото)

Об этом в Facebook написал народный депутат Игорь Луценко.

Такой шаг был предпринят по распоряжению спикера парламента Владимира Гройсмана.

"Табличку "Игорь Мосийчук" Гройсман распорядился снять. Хотя Мосийчук является сейчас действующим нардепом", - написал Луценко.

Читайте такжеРадикал Мосийчук снова попал в больницу

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

На заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги.

Через некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации Генпрокуратуры, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.

18 сентября Печерский районный суд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2015 года.

Выслушав решение суда, Мосийчук тогда заявил, что объявляет голодовку.