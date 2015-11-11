Дуда: украинцы знают, что их вопрос является важным для Польши

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда и интервью Польскому радио. Он отметил, что так происходит из-за напряженной ситуации с потоком мигрантов в Западную Европу и войну в Сирии.

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"Однако украинцы знают, что их вопрос является для нас очень важным", - добавил он. Как сказал глава государства, то, "что вчера посол Украины вместе со своими работниками, отмечая наш праздник Независимости, спели польский гимн - это еще одно проявление сознания, что мы всейроз воспринимаем Украину и разговариваем о ней на международной арене".

Президент Польши подчеркнул, что его страна ожидает выполнения минских договоренностей и что он с большим удовлетворением воспринял заявления президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские договоренности должны быть полностью выполнены.

"В отношении будущего развития событий, то здесь всегда стоит знак вопроса", - сказал Анджей Дуда. Он сообщил, что недавно министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил ему, что российская сторона, к сожалению, не до конца придерживается этих договоренностей.

Президент Анджей Дуда тоже отметил, что ключ к решению проблемы лежит в Кремле и все зависит от того, как он будет себя вести. Глава государства добавил, что ему важно, чтобы взаимоотношения с соседями Польши, в том числе с Россией, были как можно лучше.

"Однако Москва должна придерживаться международного права", - подчеркнул Анджей Дуда.