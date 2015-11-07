Климкин в Дании говорил о Донбассе и расширении связей между двумя странами - МИД

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, министр провел ряд рабочих встреч.

В частности, встретился с кронпринцем Дании Фредериком, бывшим руководителем правительства Хелле Торнинг-Шмидт, а также членом парламента, бывшим министром иностранных дел Мартином Лидегором.

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Собеседники обменялись мнениями также относительно поддержки торгово-экономического сотрудничества Украины и Дании, дальнейшего хода реформ, направленных на улучшение инвестиционного климата и расширения деловых связей.

В рамках визита в Данию министр встретился с украинской общиной и возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко. «Во время встречи с украинской общиной Климкин отметил важную роль международного украинства в отстаивании интересов Украины за рубежом, поддержка которого имеет особое значение для государства в новых геополитических реалиях», - говорится в сообщении.