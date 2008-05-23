Фракции Литвина и ПР хотят услышать от НБУ, что происходит с долларом

Фракции Партии регионов и Блока Литвина настаивают на заслушивании в парламенте информации Национального банка Украины о курсе гривни к доллару.

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат Украины Александр ЕФРЕМОВ (фракция Партии регионов) отметил необходимость заслушивания сегодня информации руководителя НБУ и правительства о ситуации вокруг курса доллара. Он отметил, что фракция Партии регионов настаивает на этом.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что Верховная Рада Украины должна знать позицию правительства Украины по данному вопросу: поддерживает ли оно действия НБУ.

Лидер фракции блока своего имени Владимир ЛИТВИН поддержал предложение фракции Партии регионов. По словам В.ЛИТВИНА, немало людей в Украине пострадали от этого, поскольку имеют сбережение в иностранной валюте.

А.ЕФРЕМОВ также сообщил, что фракция Партии регионов выступает за необходимость рассмотрения сначала вопроса о запрете приватизации до принятия Государственной программы приватизации, потом – принятие этой программы, далее - рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий ряда народных депутатов, работающих в исполнительных структурах власти.

По его словам, после этого фракция Партии регионов не видит никаких препятствий для рассмотрения кадровых вопросов.

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК в начале пленарного заседания сказал, что во время заседания лидеров фракций ВР не была достигнута договоренность о повестке дня на сегодня.

Как сообщал УНИАН, 22 мая Совет Нацбанка принял решение вернуть официальный курс гривни на уровень 5,05 грн./дол., применив право отложенного вето на решение Правления НБУ об установлении официального курса на уровне 4,85 грн./дол.