Жебривский о Мариуполе и Красноармейске: политсилы уже организовывают подкуп избирателей

"По информации, которая поступает ко мне, некоторые политические силы уже формируют сети подкупа. Избирателям обещают денежное вознаграждение за их голос, а также за тех, кого они приведут на избирательный участок. Такой себе сетевой маркетинг в действии. Областная власть работает совместно с правоохранительными органами, чтобы исключить такие нарушения", - подчеркнул председатель Донецкой ОВЦА.

Он отметил, что сегодня жители Мариуполя и Красноармейска настроены на выборы.

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"Состав территориальных избирательных комиссий изменился в обоих городах. Работа идет трудно, но приступили. Люди хотят избрать местный совет, и они имеют на это право", - подчеркнул Жебривский.

Глава области заверил, что правоохранители, военные и силы Нацгвардии будут приведены в полную готовность, чтобы выборы состоялись с соблюдением общественного порядка и без внешнего вмешательства в процесс.

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