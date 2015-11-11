Суд заочно приговорил к 9 годам начальника райотдела "полиции ДНР" в оккупированной Горловке

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, 9 ноября Славянский горрайонный суд признал бывшего украинского милиционера виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (участие в террористической группе или террористической организации) и заочно приговорил его к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В судебном заседании установлено, что в апреле 2014 года, когда Горловка была захвачена представителями террористической организации "ДНР", 36-летний заместитель начальника сектора участковых инспекторов милиции Калининского районного отдела Горловского городского управления МВД Украины в Донецкой области нарушил присягу и перешел на сторону боевиков.

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Имея звание капитана милиции, мужчина начал работать в так называемой "полиции МВД ДНР" в должности начальника так называемого "Центрально-городского районного отдела криминальной полиции города Горловки".

Бывший милиционер до сих пор продолжает руководить этим незаконным вооруженным формированием, проводит следственные и розыскные действия, то есть активно участвует в террористической организации "ДНР".

Поскольку обвиняемый находится на временно оккупированной территории, следователями прокуратуры Донецкой области было принято решение о проведении в отношении него специального досудебного расследования, по результатам которого суд вынес заочное решение.