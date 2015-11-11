Сегодня нардепы попытаются рассмотреть законопроект о жилищно-коммунальных услугах (прямая трансляция)
10:11, 11 ноября 2015Политика
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Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о жилищно-коммунальных услугах и проект постановления о признании геноцида крымскотатарского народа.
Рада также рассмотрит проект закона об амнистии / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня предусматривается, в частности, рассмотреть ряд законопроектов, которые касаются жилищных прав жильцов общежитий.
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Кроме того, будет рассматриваться проект постановления о чествовании участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и о мероприятиях, связанных с 30-летием Чернобыльской катастрофы.
В числе других также будет рассмотрен законопроект об амнистии в 2015 году.
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