Сегодня нардепы попытаются рассмотреть законопроект о жилищно-коммунальных услугах (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня предусматривается, в частности, рассмотреть ряд законопроектов, которые касаются жилищных прав жильцов общежитий.

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Кроме того, будет рассматриваться проект постановления о чествовании участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и о мероприятиях, связанных с 30-летием Чернобыльской катастрофы.

В числе других также будет рассмотрен законопроект об амнистии в 2015 году.