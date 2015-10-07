В БПП инициируют амнистию "защитников Отечества", осужденных за нетяжкие преступления

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «БПП».

«Сегодня много наших героев, воинов, вернувшихся домой, оказались за решеткой за преступления, предусмотренные Уголовным кодексом. Наша судебная система, когда рассматривала их дела, не учла определенные обстоятельства психологического состояния людей, вернувшихся с войны. Так, сегодня много людей, которые находятся под следствием или подсудны по статье 263 Уголовного кодекса, которая заключается в том, что людей осуждают за ношение, хранение, приобретение, передачу или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения», - цитирует пресс-служба Винника.

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Законопроектом, по словам Винника, предлагается «освобождать от наказания осужденных и подсудимых, которые совершали нетяжкие преступления и преступления средней тяжести».

«Те, кто совершил особо тяжкие преступления, не будут освобождаться от наказания. Отдельно мы выписываем статью 263 УК, которая касается ношения огнестрельного оружия. Итак, в порядке, предусмотренном данным законом, суды смогут, по соответствующему представлению осужденного или защитника, освобождать этих людей от наказания. Безусловно, под действие закона не подпадают преступления, которые были совершены против здоровья людей. Поэтому мы будем предлагать парламенту принять этот закон», - цитирует пресс-служба слова Винника.