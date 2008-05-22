Яценюк решил, что дальше работать не имеет смысла

Вечернее заседание Верховной Рады Украины завершилось на 5 минут раньше.

Как известно, обычно заседание закрывается в 18.00.

Как передает корреспондент УНИАН, фракция Партии регионов требовала поставить на рассмотрение ВР пакет вопросов, касающихся приватизации, в частности, первым вопросом рассмотреть законопроекты относительно запрещения приватизации в Украине до принятия государственной программы приватизации на 2008 год.

Народные депутаты из фракции ПР подошли к трибуне, давая понять, что в случае рассмотрения других вопросов они будут блокировать ее.

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК пошутил: «Это мне подарок ко дню рождения?». Он отметил, что в такой ситуации работать дальше нецелесообразно и необходимо «идти на политические консультации».

После этого, в 17.55 вечернее заседание парламента было закрыто.