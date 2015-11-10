Заявление Инициативы "21 ноября" к 2-й годовщине Евромайдана и начала Революции Достоинства

Случайно, но символично первое собрание участников Инициативы состоялось 21 ноября 2014 года, в годовщину Майдана. Это отобразилось в названии и определило главный вектор деятельности.

Инициатива «21 ноября» - это попытка артикульовати, провозглашать и пропагандировать те ценности и чаяния, ради которых миллионы украинцев вышли на улицы своих городов, а некоторые даже пожертвовали собственной жизнью.

Именно поэтому накануне 2-й годовщины начала Євромайдану и Революции Достоинства участники Инициативы «21 ноября» предлагают обществу вспомнить требования и чаяния Майдана и проанализировать наши достижения и потери, чтобы продолжить дело реформирования страны и построению демократического общества свободных и состоятельных людей.

Майдан требовал, в первую очередь, справедливости. Майдан требовал полной перезагрузки власти, и не просто люстрации, не просто смены лиц, а коренного изменения общественных отношений. Майдан требовал кардинальных перемен в правоохранительной и судебной системе. Наконец, Майдан требовал евроинтеграции, ведь именно с требования этого решительного геополитического выбора началось народное движение.

Революция Достоинства вернула людям веру в ценности свободы, достоинства и самопожертвования. Она сдвинула процессы формирования гражданского общества и реформирования государства. Революция Достоинства родила политическую нацию Украины, которая состоит из представителей разных национальностей и разных слоев населения.

Но, к сожалению, сегодня мы вновь вынуждены говорить об упущенных возможностях и неоправданных ожиданиях. Состоялись общенациональные и местные выборы, но без надлежащих изменений в составе ЦИК и избирательном законодательстве, которые способствовали бы совершенствованию политической системы страны. О новом общественном договоре не слышно, а обсуждение изменений к Конституции сведено к вопросу статуса оккупированных территорий.

Люстрация не состоялась, особенно в наиболее критической сфере правосудия. Судебная система продолжает действовать избирательно и не имеет доверия у граждан. Конечно, нас радует появление новой полиции на наших улицах, но это лишь незначительная часть правоохранительной системы, что требует изменений. К сожалению, до сих пор не закончено расследование расстрела «Небесной Сотни» и не наказаны виновные в репрессиях против активистов Евромайдана.

В то время, как страна отчитывается о реформах перед иностранными кредиторами и донорами, экономическая ситуация остается стабильно плохой. Достаточно посмотреть на курсы валют, сравнить уровни доходов и цен, а также пообщаться с представителями бизнеса в отношении их взаимоотношений с налоговыми и регуляторными органами, судами и правоохранителями. Рядовой гражданин, семья, предприятие, город не видят воплощенных реформ, зато условия жизни хуже, чем в прошлые годы.

Страна ведет войну за независимость. Войну, главное бремя которой легло на плечи добровольцев, мобилизованных, добровольцев и их семей. Но произошла ли мобилизация всего украинского общества на защиту страны? Чувствуют ли госслужащие в тылу, что они служат стране, которая ведет войну? Чувствуют ли те, кто отдает свою жизнь за будущее страны, что их семьи защищены, что они будут жить в новой, измененной к лучшему стране? Или мы готовимся к достойной встрече и ресоциализации наших героев, многие из которых уже являются людьми с особыми потребностями? Имеем ли мы стратегию в отношении переселенцев и оккупированных территорий? Научились ли мы противодействовать пропаганде со стороны страны-агрессора? Имеем ли мы образ победы, к которой стремимся вместе? Ответов на эти вопросы не хватает.

Но мы, безусловно, за это время стали сильнее и мудрее. Мы понимаем, что наш выход из тоталитарного колониального рабства продолжается, и наш путь к свободе не будет быстрым и безболезненным. Мы критикуем самих себя и власть, но готовы в любой момент подставить плечо и искренне помочь. Мы верим в будущее наших детей, которые начали Евромайдан и таким образом сохранили нашу надежду на победу и лучшее будущее.

Участники Инициативы «21 ноября» призывают власти и все политические силы, которые поддерживали требования гражданского общества во время Революции Достоинства, возобновить конструктивный диалог с общиной страны, общественно-политическим олицетворением которой является Майдан, относительно принципов и ценностей, на которых должна быть построено новейшее украинское государство, а также выполнить требования народа о люстрации, справедливой судебной системы, эффективных правоохранительных органов и экономических реформ.