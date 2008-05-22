Ющенко и Алиев обменялись орденами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил Президента Азербайджана Ильхама АЛИЕВА орденом князя Ярослава Мудрого І степени.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в соответствии с Указом главы государства награда вручена за выдающийся личный вклад И.АЛИЕВА в укрепление украинско-азербайджанских отношений.

В свою очередь И.АЛИЕВ наградил В.ЮЩЕНКО орденом Гейдара Алиева за особые заслуги в развитии отношений дружбы и сотрудничества между украинским и азербайджанским народами.

Церемония обмена государственными наградами состоялась в рамках официального визита Президента Азербайджана в Украину 21-23 мая.