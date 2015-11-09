"Свободовец" Сиротюк вышел из Лукьяновского СИЗО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

«Националист будет находиться под ночным домашним арестом (с 22:00 до 07:00) до 7 января 2015 года и будет вынужден носить электронный браслет», - отметили в партии.

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Как сообщал УНИАН, Сиротюка вместе с другими «свободовцами» подозревают в организации беспорядков возле парламента 31 августа после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации. Тогда агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

11 сентября Печерский райсуд постановил арестовать Сиротюка сроком на 60 суток.

4 ноября суд изменил меру пресечения Сиротюку на домашний арест, не удовлетворив ходатайство прокуратуры о продлении содержания его под стражей.